بريطانيا تسحب كتاب أطفال

2022/04/28 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةقررت بريطانيا سحب كتاب شهير للأطفال من الأسواق والمكتبات بسبب شكاوى حول رسائله العنصرية ضد المسلمين.

ونشرت دار جامعة أوكسفورد للطباعة، في عام 2001، سلسلة للأطفال، أبطالها 3 أطفال وهم بيف وتشيب وكيبر، يجولون بلدانا وثقافات مختلفة.

وفي إحدى كتب السلسلة الشهيرة، يسافر الأطفال إلى بلاد في الشرق الأوسط، حيث يواجهون أشخاصا "غير ودودين" في مكان "مخيف".

وتظهر الرسمات ملامح سكان المكان، الذين كان واضحا القصد منهم سكان منطقة الشرق الأوسط، "عبوسة" و"مخيفة".

واعتبر العديدين في بريطانيا، أن الصور مسيئة للمسلمين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الشرق الأوسط، وتغرز أفكار الكراهية تجاههم لدى الأطفال.

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