2022/04/28 | 00:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت شرطة بغداد اليوم الخميس، الإطاحة بخمسة متهمين بما يسمى “الدكة العشائرية” بعد عملية مطاردة.وقالت الشرطة في بيان تلقته “ايرث نيوز” إنه “بناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارىء بغداد الحادي عشر التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود تهديد عشائري لاحد الدور السكنية من قبل مجموعة من […]

ظهرت المقالة مطاردة بوليسية تنتهي باعتقال 5 متهمين بـ “الدكة العشائرية” في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطاردة بوليسية تنتهي باعتقال 5 متهمين بـ “الدكة العشائرية” في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطاردة بوليسية تنتهي باعتقال 5 متهمين بـ “الدكة العشائرية” في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).