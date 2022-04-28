مجد الكتابة - منى حلمي

2022/04/28 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي --------------------------------------------------------يحتفل العالم كل عام فى 23 أبريل , باليوم العالمى للكتاب , وحقوق الملكية والتأليف والنشر .



كل عام يتم اختيار مدينة , لتكون العاصمة العالمية الكتاب فىى هذا العام اختارت منظمة اليونيسكو مدينة جوادالاخارا فى المكسيك .23 أبريل ، اليوم العالمى للكتاب ، لابد أن يكون له مكانة خاصة عندى باعتبارى كاتبة وشاعرة , حياتى هى الكتابة ......





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