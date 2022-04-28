الاقتصاد الرقمي والعالم الافتراضي كتاب للدكتور محمد طاقة

2022/04/28 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدار نوعي جديد الاقتصاد الرقمي والعالم الافتراضي للأستاذ الدكتور محمد طاقة عرض / علاء العاني من جديد طل علينا الأستاذ الدكتور محمد طاقة ،الاقتصادي العراقي المعروف، بكتاب جديد يصب في خدمة تطور العلوم الاقتصادية وما يتطلبه من أشاعة الفهم الرصين لهذا التطور الهام في الحياة البشرية، ، ويسعى طاقة […]

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