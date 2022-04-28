أقلام تأكل على كل الموائد - محمد فُتوح

2022/04/28 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح لا أدري ، هل تلك "الظاهرة" التي لاحظتها ، في الصحافة المصرية، تشغل بال قافلة الإعلام المقروء في مصر ..



أم أنها تمر مرور الكرام ، مثل أشياء كثرة في حياتنا ؟ .من دراستي الأكاديمية ، تعلمت ، أن صفة "الظاهرة" ، لا تطلق لمجرد بعض الملاحظات في الواقع , والتي يمكن أن تتكرر بحكم ظروف سياسية ، وثقافية ، وإجتماعية ، معينة .



لكنها ، مع ذلك ، لا يصح أن نطلق عليها صفة "الظاهرة" ، حيث يكون "التعميم" هنا ......





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