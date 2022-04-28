كيف تمت الاطاحة بعمران خان - جاسم ألصفار

2022/04/28 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار ابتداءً من مارس 2022، اندلعت أكبر أزمة سياسية داخلية في الآونة الأخيرة في باكستان.



كان ذروتها تصويتًا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في 9 أبريل، إثر ذلك استقال النائب العام خالد جاويد خان.



فما هي ممهدات هذا الحدث ومن الذي أطاح بعمران خان وما هي الخيارات امامه ليعود الى مقدمة المشهد السياسي في باكستان.نزل أنصار عمران خان إلى شوارع إسلام أباد ولاهور وكراتشي وبيشاور ومدن رئيسية أخرى.



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