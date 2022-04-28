الكرملين: لم نبتز بولندا وبلغاريا بوقف إمدادات الغاز

2022/04/28 | 00:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الكرملين الاتهامات بـ"الابتزاز" بعدما أوقفت شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا بعد أن رفضتا دفع ثمن الغاز بالروبل.

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