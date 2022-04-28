التعليم: 47 جامعة وكلية عراقية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

2022/04/28 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسجيل 47 جامعة وكلية عراقية بمواقع تنافسية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة للعام 2022 .وذكرت دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة ببيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " 47 جامعة وكلية عراقية سجلت بمواقع تنافسية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة للعام 2022 الذي اشتمل على 1406 مؤسسة من 106 دولة حول العالم".وأضافت، أن" النتائج الرسمية المنشورة (https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2022/overall#!/page/0/length/25/locations/IRQ/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats) أشرت زيادة عدد الجامعات والكليات العراقية التي حجزت مراكزها في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة الى سبع وأربعين تصدرتها جامعة البصرة التي احتلت المركز (301-400) عالميا ثم جامعة بابل (401-600) وجامعة بغداد (401-600) فيما حصدت كلية المستقبل التسلسل (801-1000)".تجدر الإشارة الى أن تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة يعمل على تقييم الجامعات من خلال تحقيق عدد من أهداف الأمم المتحدة من أصل 17 هدفا منها جودة التعليم والصحة والرفاه والشراكات والصناعة والابتكار.

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