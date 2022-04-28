الأمم المتحدة: العراق يمر بمنعطفات كبيرة

2022/04/28 | 00:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت المجمع الفقهي العراقي، والتقت بعدد من اعضاء الهيئة العليا في المجمع.وأكد عضو الهيئة العليا في المجمع عبدالستار عبدالجبار في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “الامم المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة في جميع القضايا الانسانية بالعراق وابرزها عودة النازحين واغلاق مخيمات النزوح ومعرفة […]

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