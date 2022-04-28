البنتاغون: بوتين لم يحقق أهدافه في أوكرانيا

2022/04/28 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، الأربعاء، أن الرئيس الروسي ، فلاديميبر بوتين، لم يحقق أيا من أهدافه الاستراتيجية في أوكرانيا بعد شهرين من الحرب.

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