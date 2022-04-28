ممثل المرجع السيستاني لطقل مصاب بالسرطان من اهالي الفلوجة: انتم بين اهلكم وخدماتكم الطبية بمستشفى الوارث

2022/04/28 | 00:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد

المهدي الكربلائي من الكادر الطبي في

مستشفى الوارث لعلاج الامراض السرطانية

بتقديم خدمات مضاعفة لطفل من اهالي

الفلوجة يرقد داخل المشفى لتلقى العلاج

في محافظة كربلاء

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