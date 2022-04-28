مذكراتي”سيرة أحمد باني خيلاني”٢ . - محمد السعدي

2022/04/28 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي مذكراتي”سيرة أحمد باني خيلاني”٢ .تعتبر مذكرات المناضل الراحل ”أبو سرباز” باكورة نتاجه الفكري والسياسي والتاريخي لأنها جسدت سيرة حياته النضالية والشخصية .



واصبحت في متناول القراء والمتابعين للاطلاع أكثر على سجايا هذا المناضل ، الذي لاغبار عليها في محطات حياته كأنسان ومناضل مضحي ، لكن هذا لايعني أن تكون الصفحات بيضاء ناصعة لقد تخللتها هفوات وعثرات كسيرة أي مناضل .



ولا سجال على سجاياه وم ......





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