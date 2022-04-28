#محمد_السعدي مذكراتي”سيرة أحمد باني خيلاني”٢ .تعتبر مذكرات المناضل الراحل ”أبو سرباز” باكورة نتاجه الفكري والسياسي والتاريخي لأنها جسدت سيرة حياته النضالية والشخصية .
واصبحت في متناول القراء والمتابعين للاطلاع أكثر على سجايا هذا المناضل ، الذي لاغبار عليها في محطات حياته كأنسان ومناضل مضحي ، لكن هذا لايعني أن تكون الصفحات بيضاء ناصعة لقد تخللتها هفوات وعثرات كسيرة أي مناضل .
ولا سجال على سجاياه وم ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذكراتي”سيرة أحمد باني خيلاني”٢ . - محمد السعدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مذكراتي”سيرة أحمد باني خيلاني”٢ . - محمد السعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).