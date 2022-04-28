من أوراق أنتفاضة تشرين الخالدة..... أنتُنَّ اللواتي لَكُنّ كامل الحقَّ في هذا الوطن - زكي رضا

2022/04/28 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زكي_رضا متى ما فهم الأسلام السياسي أنّ الفقر هو السبب الرئيسي للدعارة، وأنّ محاربة الفقر وتوفير فرص عمل كريمة للنساء سوف يقلل نسبتها في المجتمع، ومتى ما ترك رجل الدين هذيانه وهو يخطب من فوق منبره بأنّ الفقر ليس بعيب على الرغم من أنّه بذلك يشجّع على الدعارة والسرقة وكل أشكال الأنحرافات، ومتى ما سنّت الدولة قوانين تحمي المرأة من الأضطهاد والعسف والعنف والجور، ومتى ما وقفت الدولة بمواجهة العادات العشائرية بح ......





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