مدير شرطة خانقين يعلن اتخاذ إجراءات أمنية بمناسبة العيد

2022/04/28 | 01:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن مدير قسم شرطة خانقين بمحافظة ديالى العميد ديار شوكت، الخميس، عن إجراءات أمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال شوكت في حديث لـ السومرية نيوز، "اتخذنا إجراءات امنية لتوفير الاجواء المناسبة للعوائل خلال ايام عيد الفطر المبارك".

وأضاف شوكت أن "الاجراءات تأتي حرصاً منا على حماية العوائل في هذه المناطق ومحافظة ديالى بشكل عام".

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