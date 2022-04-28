الإعلام الأمني تعلن نتائج اليوم الخامس من عملية الإرادة الصلبة

2022/04/28 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، نتائج اليوم الخامس من عملية الإرادة الصلبة.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة وإستمرارا لعملياتها في المرحلة الثانية ضمن عملية الإرادة الصلبة، تمكنت القطعات الامنية المشاركة في هذه المرحلة وخلال اليوم الخامس منها من تنفيذ ٣ انزالات جوي في صحراء الرطبة جنوب الطريق السريع من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وتدمير ٣ أوكار ".وأضافت، "اما قيادة عمليات ديالى فقد عثرت فيها قوات الرد السريع على عبوة ناسفة تم التعامل معها اصولياً، كما تمكنت قيادة عمليات صلاح الدين من العثور على مخبأ يحتوى على مواد لوجستية و ١٣ قنبرة هاون ٦٠ ملم".

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