2022/04/28 | 01:20 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عدنان فيحان: لن نكون في تحالف شيعي يعيد الكاظمي رئيسا للوزراء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bNVzREUGDLA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عدنان فيحان: لن نكون في تحالف شيعي يعيد الكاظمي رئيسا للوزراء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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