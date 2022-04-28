بالصور:وارث الدولية للاورام تحصل على الترخيص الرسمي:ممثل السيستاني يفتتح مركز النظائر المشعة واجهزة كشفية متطورة

2022/04/28 | 01:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي مركز وارث

للعلاج بالنظائر المشعة والقسم الخاص

بجهاز التصوير المقطعي وجهاز الاشعاع

الداخلي، في حفل اقيم على ارض مؤسسة

وارث الدولية للاورام

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