تعرف على مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أختتمت مواجهات الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا اليوم الاربعاء.وستكون مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022/23 – دور الـ16 (الغرب) على النحو التالي: ‏الهلال السعودي Vs شباب الأهلي الإماراتي ‏الشباب السعودي Vs ناساف الأوزبكي ‏الفيصلي السعودي Vs فولاد الإيراني ‏الدحيل القطري Vs الريان القطري.يذكر ان الدور سينطلق مطلع […]

