2022/04/28 | 01:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y9FmeaRyzIc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم بعد المسافة بس نحب نجي نزور الشيخ عبدالقادر الكيلاني رضي الله عنه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رغم بعد المسافة بس نحب نجي نزور الشيخ عبدالقادر الكيلاني رضي الله عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).