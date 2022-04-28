مانشستر يونايتد يحتفل بعيد ميلاد لاعبه العراقي

2022/04/28 | 01:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احتفل نادي مانشستر يونايتد، بميلاد لاعبه العراقي زيدان إقبال.ونشر النادي ابر حسابته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “عيد ميلاد سعيد للاعبنا العراقي زيدان إقبال، نتمنى لك يومًا رائعًا وننتظر منك الكثير في المستقبل”.واحتفل إقبال بميلاده التاسع عشر يوم الاربعاء.وزيدان إقبال هو لاعب كرة قدم عراقي يلعب في مركز الوسط […]

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