أوروبا تبحث الاثنين توقف إمدادات الغاز الروسي

2022/04/28 | 01:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة التحول البيئي الفرنسية، باربرا بومبيلي، الأربعاء، أن الوزراء الأوروبيين المكلفين شؤون الطاقة سيعقدون، الاثنين، "اجتماعاً استثنائيا" لبحث وضع الطاقة في الاتحاد الأوروبي بعد قرار روسيا قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا.

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