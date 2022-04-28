الجيش الأمريكي ترك معدات عسكرية في أفغانستان قيمتها 7 مليارات دولار

2022/04/28 | 02:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أطلعت عليه شبكة CNN، إن القوات الأمريكية تركت خلال انسحابها من أفغانستان العام الماضي معدات عسكرية بما يقرب من 7 مليارات دولار.

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