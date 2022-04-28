حقوق الانسان في البصرة تطالب بتشكيل لجنة عليا لمراقبة

2022/04/28 | 03:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة اليوم الخميس، مجلس النواب عبر ممثلي المحافظة، بتشكيل لجنة عليا تأخذ على عاتقها مراقبة مستوى إنفاذ القوانين المشرعة.وذكر المكتب في بيان تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه، ان “من اهم تلك القوانين تلك التي شرعت لبناء الانسان وتقويم الحالات التي تنتهك ، ومنها التقاعد و […]

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