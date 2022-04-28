القوات العراقية تنفذ 3 إنزالات جوية في صحراء الرطبة

2022/04/28 | 03:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت القوات الأمنية اليوم الخميس، عملية انزال في صحراء الرطبة، فضلا عن العثور على عبوات ناسفة.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إنه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة وإستمرارا لعملياتها في المرحلة الثانية ضمن عملية الإرادة الصلبة، تمكنت القطعات الامنية المشاركة في هذه المرحلة وخلال اليوم الخامس منها من تنفيذ ٣ […]

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