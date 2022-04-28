إصابة ضابط أثناء تنفيذ عملية “نوعية” للاطاحة باحد تجار المخدرات في ذي قار

2022/04/28 | 03:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذ قسم شؤون مكافحة المخدرات في ذي قار – شعبة مخدرات قضاء سوق الشيوخ اليوم الخميس، عملية نوعية للاطاحة باحد تجار المخدرات.وذكرت مكافحة المخدرات في بيان تلقته “ايرث نيوز” أنه “خلال المداهمة تعرضت القوة المنفذة للواجب الى اطلاق نار مما ادى الى اصابة الرائد موسى عبد الجبار هويدي ضابط شعبة مخدرات قضاء […]

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