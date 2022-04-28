والدة مهندسة عراقية تلقى مصرعها خلال مشاركتها وقفة احتجاجية أمام وزارة النفط

2022/04/28 | 03:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزت نقابة المهندسين العراقيين اليوم الخميس، بوفاة والدة إحدى المهندسات نتيجة حادث سير ، خلال مشاركتها مع ابنتها بالوقفة الاحتجاجية أمام وزارة النفط.وقالت النقابة في بيان تلقته “ايرث نيوز” إنها “تعزي المهندسة (شمس عبدالعادل) بوفاة والدتها أثر حادث مؤسف امام وزارة النفط اثناء حضور والدتها معها وقفة الحق مع مهندسين نفط العراق […]

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