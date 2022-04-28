توجيه من محافظ النجف للأجهزة الأمنية: تعاملوا بشدة مع هذه المركبات

2022/04/28 | 03:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر محافظ النجف اليوم الخميس، توجيهاً للقوات الأمنية باتخاذ الاجراءات بحق المركبات التي تتسبب بازعاج المواطنين.وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “محافظ النجف الأشرف يوجه الاجهزة الامنية بتشديد الاجراءات على اصحاب المركبات التي تصدر اصوات عالية وتسبب بازعاج للمواطنين”.

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