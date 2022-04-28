البيت الأبيض: بايدن يزور كوريا الجنوبية واليابان الشهر المقبل

2022/04/28 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيزور كوريا الجنوبية واليابان من 20 مايو إلى 24 مايو.

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