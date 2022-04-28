عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والخطة الجيوستراتيجية للحفاظ على الذات - إدريس ولد القابلة

2022/04/28 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إدريس_ولد_القابلة إذا كان الغزو الروسي الغشم لأوكرانيا يعزز الحجة الجيوستراتيجية للاتحاد الأوروبي الذي يقدم منظور العضوية لأوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، فإنه يدعو أيضًا إلى نهج سياسي أكثر للانضمام.في أعقاب الغزو الروسي ، ضاعفت أوكرانيا جهودها للحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي ، بينما قدمت جورجيا ومولدوفا طلبات رسمية.



في خطوة مهمة، كلفت الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية بتقييم هذه الطلبات.



ومع ذلك ، في قمتين في ......





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