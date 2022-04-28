صورة الموجود الكلي في الوجود التفصيلي - عباس علي العلي

2022/04/28 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي لكل وجود صورة ظاهرة تصل بكونه ظاهرة أي بكونه عرض أساسها الأسباب الكونية والكيفية والآنية، فالمطر كماء له صورة خاصة به تختلف عن صورة الثلج وتختلف الأخرى عن صوة البخار والكل ماء، فالماء كموجود له صورة ظاهرية متصلة من جهة ومنفصلة من جهة أخرى فالماء كموجود له صور كيفية متصلة به كونه عرض، وله صور منفصله أخرى متأثرة بالسبب وقوانين السببية لكنها لا تخرجه عن الصورة الأصلية المتصلة بأبعاد السبب المؤثر، فيك ......





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