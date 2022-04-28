2022/04/28 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستحصل بولندا وبلغاريا حاليا على الغاز من جيرانهما الأوروبيين بعد أن قطع عملاق الطاقة الروسي غازبروم إمداداته، على ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دين لايين الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد توقف الإمداد الروسي.. بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد توقف الإمداد الروسي.. بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).