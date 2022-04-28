منظمة السياحة العالمية تعلق عضوية روسيا

2022/04/28 | 05:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، عضوية روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا على أساس أنها انتهكت قوانينها.

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