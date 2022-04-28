تزايد حالات الانتحار.. من المسؤول الدولة أم المجتمع؟

2022/04/28 | 05:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي أسباب تزايد حالات الانتحار سنويا؟

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