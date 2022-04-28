أوروبا تبدأ مرحلة الخروج من الطوارىء الصحية المتعلقة بكوفيد

2022/04/28 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن التكتل الذي يضم 27 دولة يحتاج إلى مواصلة التركيز على حملات التلقيح وإجراء اختبارات كوفيد والمراقبة خلال خروجه من المرحلة "الحادة" من وباء كوفيد-19.

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