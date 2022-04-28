6 جماعات مسلحة جديدة تعلن مقاومتها لحكم طالبان

2022/04/28 | 07:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأسابيع الماضية، أعلنت حوالي 6 جماعات مسلحة محاربة طالبان، وهو ما يمكن أن يهدد سيطرة الحركة على السلطة بعد ثمانية أشهر من استيلائها على أفغانستان، خاصة بعد زيادة الهجمات المميتة التي يشنها تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب موقع "صوت أميركا".

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