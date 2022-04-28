2022/04/28 | 07:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bMjjNfbS8Ro

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أسباب قلة الأطباء والعيادات النفسية في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أسباب قلة الأطباء والعيادات النفسية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).