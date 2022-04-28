هل يكمن سر عمرها بحبها للنبيذ والشوكولاتة؟ قابلوا الراهبة الفرنسية التي تحمل الرقم القياسي الجديد لأكبر معمرة في العالم

2022/04/28 | 07:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الأخت أندريه، التي تبلغ من العمر 118 عامًا وتعيش في جنوب فرنسا، أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.الراهبة الفرنسية هي أيضًا أكبر راهبة في العالم وأكبر راهبة على الإطلاق.أصبحت الأخت أندريه أكبر معمرة في العالم بعد وفاة اليابانية كاني تاناكا، أكبر معمرة سابقًا في العالم، والتي توفيت عن عمر يناهز 119 عامًا.

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