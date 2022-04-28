إيمري: في نصف النهائي عليك مواجهة المرشحين للقب

2022/04/28 | 08:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعأبدى المدير الفني لفريق فياريال، أوناي إيمري، غضبه من الخسارة 0-2 ضد ليفربول، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال إيمري في تصريحات بعد المباراة : "في نصف النهائي، عليك مواجهة المرشحين للقب ، أردنا السيطرة على اللعب، لكن لم يسمحوا لنا بذلك، الأمر كان يتعلق بمحاولة أن يكون لدينا خيارات للتأهل في الإياب والتي ستكون مختلفة ".وأضاف إيمري : "إنه ليفربول، ونحن نعلم أنهم المرشحون للقب وهم الأفضل، لكن أيضًا يمكننا التنافس معهم، كانت النتيجة ستصبح أسوأ أمامهم ، يجب أن تكون مباراة الإياب مختلفة، اليوم كانت لدينا خطة لكن لم نطبقها ".وأتم إيمري : " كان من الممكن أن تكون النتيجة أسوأ، لم يكن لدينا توقعات لتحسين النتيجة، لدينا 90 دقيقة اخرى وسنحاول أن يكون الأمر مختلفًا ".ومن المُقرر أن تقام مواجهة الإياب، على ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات الصفراء، يوم 3 آيار المقبل.المصدر / كورة

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