أسهم ميتا ترتفع بعد نمو عدد مستخدمي فيسبوك

2022/04/28 | 08:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حققت شركة “ميتا بلاتفورمس وولستريت” أرباحا أعلى من المتوقع، مع عودة فيسبوك لتسجيل نمو في المستخدمين، ولكن توقعات ميتا لإيرادات الربع الحالي جاءت متحفظة.وارتفع سهمها 19 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق، الأربعاء.وفاقت أرباح ميتا أهداف وول ستريت كثيرا إلى 2.72 دولار للسهم، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 2.56 دولار، وذلك […]

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