الصين تتسبب بانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية

2022/04/28 | 08:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع التزام المستثمرين الحذر بشأن تضاؤل الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بسبب قيود كوفيد -19.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.48 دولار أو 1.41 بالمئة إلى 103.84 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 […]

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