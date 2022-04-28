بوتين يتوعد بردٍّ “سريع وساحق” ضد أي تدخل خارجي في أوكرانيا

2022/04/28 | 08:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذَّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أي تدخُّل خارجي في أوكرانيا، متوعداً بردٍّ “سريع وصاعق”، وذلك في وقت تعهدت فيه الدول الغربية حليفة كييف بدعم أوكرانيا؛ لمساعدتها في صد الهجوم الروسي.جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين أمام البرلمان الروسي، وقال: “إذا كان هناك من يعتزم التدخل من الخارج فيما يحدث (في أوكرانيا) […]

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