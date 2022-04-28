قفزة بسعر الروبل الروسي أمام الدولار ومغردون يذكرون بتصريح بايدن وأسلوب إدارة موسكو للأزمة

2022/04/28 | 08:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر صرف الروبل الروسي في تداولات الأربعاء ليصل إلى 73 روبلا للدولار الواحد الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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