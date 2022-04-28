2022/04/28 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، عن العوامل التي ساهمت في فوز فريقه على ضيفه فياريال (2-0)، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.ووجد ليفربول صعوبة بالغة في التسجيل في الشوط الأول، لكنه انتفض في الثاني وسجل هدفين في غضون دقيقتين عن طريق مدافع فياريال، بيرفس إستوبينان، بالخطأ […]

ظهرت المقالة كلوب يعلق على فوز ليفربول على فياريال في دوري الأبطال أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب يعلق على فوز ليفربول على فياريال في دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلوب يعلق على فوز ليفربول على فياريال في دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).