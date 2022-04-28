2022/04/28 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب من وحي الاحداثيتأسف الكثيرون عن إضاعة اليسار الفرنسي فرصة المرور للدور الثاني وذلك نتيجة تشتته وعدم الاصطفاف وراء ميلونشون الذي حل في المرتبة الثالثة وراء ماكرون وماري لوبين.



بالفعل كان ذلك ممكنا لأن الفارق بينه وبين المرتبة الثانية هو أقل من واحد في المائة او اذا حسبنا ذلك بعدد الأصوات فالفارق هو أقل من 300 ألف صوت كان من الممكن أن يوفرها دعم مرشح الحزب الشيوعي لوحده الذي تحصل على ما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات الفرنسية من زاوية أخرى - التيتي الحبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات الفرنسية من زاوية أخرى - التيتي الحبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).