الاول من ايار ذكرى لاحياء نضال العمال - طارق رؤوف محمود

2022/04/28 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_رؤوف_محمود وتقام في هذا اليوم احتفالاًت ومهرجانات ومسيرات في معظم دول العالم تكريما لنضال العمال ولانجازاتهم في تنمية الصناعة والاقتصاد وفي كثير من الأحيان يتخذ الناس هذا اليوم كيوم للاحتجاج السياسي، أو كيوم للاحتجاج على بعض الإجراءات الحكومية العمل يعتبر عصب الحياة، وأساس الحضارة، وسبب الرقي، وساهم بتوفير معظم وسائل الراحة والتقدم للإنسان، عليه لا يمكن الكلام على العمل من دون الكلام على العمال ا ......





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