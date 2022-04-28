مايكروسوفت: روسيا تنسق هجمات إلكترونية ضد أوكرانيا

2022/04/28 | 08:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت شركة مايكروسوفت الأميركية في تقرير، أن مجموعة من القراصنة الإلكترونيين المتحالفين مع الحكومة الروسية، نفذوا مئات الهجمات الإلكترونية ضد مؤسسات أوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي.وقالت الشركة يوم أمس الاربعاء، إنه في تكتيكات الحرب “الهجينة”، غالبا ما توفق روسيا بين الهجمات الإلكترونية وتلك العسكرية في ساحة المعركة.وأضافت شركة التكنولوجيا العملاقة التي […]

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