رجال أعمال يعلقون على قرار السيسي بإدارة القطاع الخاص لأصول تابعة للدولة

2022/04/28 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مسؤولون بمنظمات الأعمال المصرية بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في التنمية الاقتصادية.

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