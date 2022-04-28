2022/04/28 | 09:06 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالب العالم بمزيد من الغذاء لإطعام عدد متزايد من السكان.
ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: كوكب الارض بشهد تصحر 40% من اراضيه) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: كوكب الارض بشهد تصحر 40% من اراضيه) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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