وزير الدفاع الصيني: بكين تساند طهران بقوة

2022/04/28 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، في لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بطهران، بأن الصين مستعدة للتعاون مع إيران لحماية المصالح المشتركة والتغلب على مختلف المخاطر والتحديات.وكان وزير الدفاع الصيني قد أجرى خلال زيارته لإيران يوم الأربعاء محادثات منفصلة مع كل من رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، ووزير الدفاع محمد […]

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